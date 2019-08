Mauro Icardi in bilico tra Napoli e Juventus, con la possibilità, sullo sfondo, di rimanere in nerazzurro se non verrà presa una decisione prima del 2 settembre, giorno di chiusura del mercato. Secondo Il Mattino, i dubbi dell'argentino stanno innervosendo i tifosi nerazzurri: "Principino o traditore" titola il quotidiano.