Icardi ha convinto il PSG, questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come i francesi vorrebbero però trattare nuovamente con l'Inter il prezzo pattuito la scorsa estate.



“Stavolta ci siamo. La questione Icardi entra finalmente nel vivo. Dopo qualche settimana di riflessione, imposta anche dalla pandemia, il riscatto dell’ex capitano dell’Inter è diventato tema da precedenza assoluta. Il Psg vuole Icardi e la volontà reciproca è di trasformare il prestito gratuito (con diritto di riscatto) in acquisto definitivo. L’argentino ha convinto tutti a Parigi, da erede in pectore di Cavani, trovando rapidamente la via del gol, ma anche l’intesa indispensabile con Mbappé e Neymar. Oltre che un buon feeling con il resto dello spogliatoio e la città. Anche se poi la moglie e agente Wanda Nara ha dovuto fare la pendolare dall’Italia, in jet privato con i figli. Non tutto però va dato per scontato. Il pensiero del Psg è chiaro: i 70 milioni di euro del riscatto concordati l’estate scorsa - da esercitare entro il 31 maggio - vanno ormai ponderati con la crisi del Covid-19 che ha provocato voragini nei bilanci di tutti i club. Anche in quello dell’emiro del Qatar che, dopo la sospensione definitiva del campionato francese, prevede perdite per più di 200 milioni. L’Inter, dal canto suo, nicchia”.