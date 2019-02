Novità da La Gazzetta dello Sport su Mauro Icardi. Il quotidiano oggi approfondisce la posizione dell'Inter sulla questione dell'ex capitano: "La strategia dell’Inter è chiara, rafforzata dal gradimento dei tifosi – non è certo sfuggita l’ovazione di Vienna pro Handanovic – e dalla risposta giudicata positiva della squadra sul campo del Rapid: Icardi si è reso indisponibile, dunque per noi è impossibile convocarlo per il match. Ed è un modo per mettere il giocatore di fronte alle proprie responsabilità: della serie, sei tu che ti tiri fuori. Quando terminerà lo strappo? Solo una mossa di Icardi può ricomporre una frattura che oggi pare insanabile".



Non solo, perché c'è di mezzo anche lo spogliatoio: "La scelta dell’argentino di fare questi giochetti sull’infiammazione del ginocchio non aiuta certo a ricomporre lo strappo con i compagni. Ecco perché il prossimo passo di questa storia infinita spetta a Mauro: l’Inter guarda già oltre".