Nonostante il rapporto gelido con Luciano Spalletti, Mauro Icardi non pensa assolutamente di lasciare l'Inter. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport, che ripercorre la cronologia degli eventi che hanno incrinato il rapporto tra il tecnico e il calciatore.



“Che tra Maurito e Lucio da tempo non ci siano buoni rapporti è cosa nota. Le prime frizioni, per questioni tecniche, risalgono a fine novembre, quando l'allenatore chiedeva all’attaccante di snaturarsi partecipando di più alla costruzione del gioco. Poi ci sono state le incomprensioni per il viaggio a Madrid per la finale della Libertadores, il party di compleanno di Wanda una manciata di ore dopo il ko contro la Juve, il ritardo alla ripresa degli allenamenti dopo la sosta di fine anno e le dichiarazioni della moglie in tv che hanno incrinato definitivamente il rapporto, sfociato nella scelta sponsorizzata dal tecnico di togliergli la fascia di capitano. Adesso i due sono separati in casa e la freddezza del saluto (senza neppure guardarsi in faccia) sabato sera al momento della sostituzione del numero 9 è stata emblematica. Nonostante questo, però, Spalletti lo utilizza quando lo ritiene più opportuno e contro la Juve lo ha addirittura preferito a Lautaro Martinez, titolare contro la Roma. Mauro su azione non segna dal 2 dicembre e viene regolarmente contestato dalla Curva Nord, ma nonostante ciò a lasciare Milano non pensa”.