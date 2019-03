L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla di Mauro Icardi e spiega come l'Inter potrebbe valutare la possibilità di ricorrere alle vie legali contro l'attaccante argentino.



“Come gestire le prossime settimane, in fondo, resta il vero problema. Per Spalletti, che in attacco ha gli uomini contati (a Francoforte torna Keita, ma al momento solo per far numero). E per la società, che adesso si sente con le mani legate. Non si può escludere del tutto che la vicenda possa spostarsi su altri binari, legali. Ma il caso è limite e difficile da gestire, anche da questo punto di vista. A fronte di un dolore dichiarato al ginocchio, cosa può fare un club? Materiale che verrà buono, semmai, per gli avvocati nelle prossime settimane, ammesso e non concesso che sia una strada percorribile”.