Mauro Icardi non scenderà in campo nella sfida tra la sua Inter e il Bologna. Il numero 9 dei nerazzurri, infatti, ha subito un problema muscolare (affaticamento) che lo costringerà a vedere da fuori i suoi compagni. Al suo posto non ci sarà Lautaro Martinez, ma Keita Baldè, con l'ex Monaco che sarà l'unico terminale offensivo, sostenuto da Nainggolan e Perisic.



LAUTARO ACCIACCATO - Anche Lautaro Martinez, numero 10 dell'Inter, non partirà dall'inizio per qualche acciacco fisico: il Toro si accomoda in panchina non al meglio.