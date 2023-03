L'Inter ha le idee chiare per il mercato e, secondo Tuttosport, ha una priorità in testa che è quella di avere uno se non due innesti giovani e di prospettiva nel reparto difensivo. Il sogno è Scalvini, ma costa tanto perciò occhio anche ai profili di Djalò del Lille e Solet del Salisburgo. Più datato, ma considerato un jolly fra fascia e difesa è invece Pavard che resta in scadenza col Bayern Monaco.