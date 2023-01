Per adesso, il 2022-23 si attesta come la peggiore stagione in carriera per Romelu Lukaku. Statistiche condizionate dal lungo infortunio, ma sta di fatto che mai prima d'ora il centravanti dell'Inter era arrivato al mese di gennaio con un solo gol all'attivo. L'anno scorso, nonostante un'annata non semplice con il Chelsea, giunto a gennaio Lukaku aveva collezionato 5 gol. Nel primo anno di Inter erano stati 12, mentre nell'anno dello scudetto le marcature al 31 dicembre erano 11. Il record nel 2015-16 con l'Everton, quando Lukaku ha realizzato 15 gol nella prima parte di stagione, per fermarsi a tre nella seconda parte. La speranza dell'Inter è che il 2022 - 23 giri al contrario del 2015-16 e che nella seconda parte di stagione Lukaku possa finalmente guadagnare il tanto terreno perso.