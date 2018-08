L'urna di Montecarlo consegna all'Inter il girone (B) per la Champions League 2018/19: ecco formazione tipo, stella e cammino degli avversari dei nerazzurri. L'Inter partiva dalla quarta fascia e quindi era scontato un sorteggio difficile per la prima fascia dove è stato estratto il Barcellona. Dalla Seconda fascia arriva la l'insidia più grossa con i nerazzurri che voleranno a Londra contro il Tottenham che più volte ha messo in difficoltà i nerazzurri nei precedenti in Europa. Infine dalla terza fascia gli uomini di Luciano Spalletti ottengono il confronto con il PSV di Eindhoven.



BARCELLONA

La formazione tipo (4-3-3): ter Stegen; Sregi Roberto, Umtiti, Piqué, Jordi Alba; Vidal, Busquets, Coutinho; Messi, Suarez, Dembelè.

​

La stella: inutile dirlo è Lionel Messi alla ricerca di riscatto dopo un Mondiale deludente e voglioso di riprendersi il trono d'Europa dopo le tre vittorie consecutive dello storico rivale Cristiano Ronaldo.



Il cammino: il Barcellona ha avuto accesso alla fase ai gironi di Champions League ed è stata inserita nella prima fascia grazie alla vittoria dell'ultimo campionato spagnolo.





TOTTENHAM

La formazione tipo (4-3-3): Lloris; Trippier, Alderweireld, Verthongen, Rose; Dier, Dembele, Dele Alli; Eriksen, Lucas Moura; Kane.



La stella: Harry Kane, attaccante della nazionale inglese forte di testa, rapido nei movimenti e in grado di non dare mai punti di riferimento ai difensori. Crea gioco ed è il fulcro da cui passano tanti degli schemi offensivi di Pochettino.



Il cammino: gli Spurs eliminati dalla Juventus negli ottavi di finale di Champions della passata edizione hanno rincorso fino all'ultimo un piazzamento che è arrivato nelle battute finali della scorsa Premier League dove è arrivato un terzo posto finale.



PSV

La formazione tipo (4-3-3): Zoet; Dumfries, Schwaab, Viergever, Angelino; Hendrix, Pereiro, Rosario; Bergwijn, de Jong, Lozano.



La stella: el Chuky Hirving Lozano è sicuramente l'uomo di maggior talento a disposizione di Mark van Bommel. Esterno d'attacco messicano rapido e dotato di un gran dribbling è stato fra i protagonisti della rincorsa ai gironi del PSV e grande uomo mercato. Lo voleva mezza Europa (Inter compresa), ma è rimasto per consacrarsi.



Il cammino: il PSV ha dovuto superare l'ultimo turno eliminatorio dei playoff per accedere ai gironi di Champions. L'avversario, il BATE Borisov ha subito prima un'insidiosa sconfitta per 3-2 nella gara di andata, ma è crollata al ritorno quando i gol di Bergwijn, de Jong e proprio Lozano hanno regalato l'accesso ai gironi.