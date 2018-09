Problemi in casa Barcellona. Dopo il ko in campionato contro il Leganes, i blaugrana perdono un pezzo da 90, pilastro della difesa di Valverde e della nazionale francese campione del mondo: Samuel Umtiti. Il centrale oggi non si è allenato con il resto dei compagni per un problema al ginocchio sinistro.



Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma come scrive Sport il problema sembra essere grave, con tempi di recupero lunghi. L'Inter guarda "interessata", visto che il Barça è nello stesso girone dei nerazzurri in Champions, si sfideranno il 24 ottobre e il 6 novembre.