Potrebbe sbloccarsi la trattativa tra Bayern e Inter per Perisic. Questo è quanto si apprende da Sky, secondo cui il tecnico dei bavaresi starebbe insistendo per trattenere il calciatore croato. Nei giorni scorsi, in viale della Liberazione, è così giunta la prima offerta die tedeschi, che ammonta a 12 milioni di euro. Una cifra ritenuta troppo bassa dall'Inter, che vuole almeno 15 milioni.