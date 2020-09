L'operazione Kolarov indica la strada intrapresa dall'Inter. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Il blitz per Kolarov è l’illustrazione pratica di quella che è la nuova strategia dell’Inter, costretta dalla crisi economica generata dal Covid a muoversi con cautela più sulle opportunità di mercato che sui grandi investimenti. Il patto di Villa Bellini infatti prevedeva il massimo sforzo da parte dei dirigenti per accontentare Antonio Conte andando a pescare il meglio possibile, ma a basso costo. E l’operazione Kolarov è stata condotta esattamente seguendo queste indicazioni: un giocatore di esperienza internazionale che può ricoprire più ruoli, portare una mentalità vincente al gruppo e che non va a gravare sul bilancio del club”.