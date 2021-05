Il Cagliari è pronto a rinunciare ai premi di Barella per poter riscattare subito Nainggolan al termine della stagione. È quanto sostiene Sky, che spiega come l'Inter, per contratto, debba versare ai sardi dei premi per il raggiungimento dello scudetto. Si tratta di una somma vicina ai 2 milioni di euro, un cospicuo anticipo per il cartellino del belga, da saldare poi con altre rate e bonus, per arrivare a un totale di 5 milioni di euro.