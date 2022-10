Un doppio cambio, una doppia svolta potrebbe far tornare fra i protagonisti di casaanche. Il centrale olandese nell'ultimo anno e mezzo ha visto il suo rendimento calare tremendamente rispetto agli standard a cui i tifosi nerazzurri erano abituati (soprattutto nell'annata scudetto con) e con un contratto in scadenza a fine stagione sono tanti gli interrogativi che ruotano attorno al suo presente e futuro.La prima svolta è però già arrivata ed è dal punto di vista tattico. L'Inter con il Barcellona prima e con il Sassuolo poi ha arretrato nuovamente il suo baricentro di una 20ina di metri, aiutando l'intera fase difensiva compattando le linee di difesa e centrocampo. Ad giovarne, sono stati inevitabilmente i 3 centrali che, per caratteristiche, faticano a "scappare" all'indietro coprendo in velocità oltre 40 metri di campo. E Dee in marcatura su Lewandowski, annullato a San Siro per i 76 minuti giocati.Con il Sassuolo, tuttavia, l'olandese è tornato a sedersi in panchina confermando un trend che lo vede non prima scelta in campionato da ormai 3 partite (subentrato con l'Udinese fra le polemiche, poi panchina con Roma e a Reggio Emilia)della difesa nerazzurra. E qui entra in gioco. Già nella causa contro la sua vecchia agenzia, la SEG, l'ex-Lazio si era fatto assistere soltanto dal suo avvocato Leverbe, ma oggi diversi procuratori si stanno avvicinando a lui con l'idea di sfruttare il suo status contrattuale.In sostanza, oggi il futuro di de Vrij resta un'incognita che neanche l'aiuto tattico potrà sbrogliare.