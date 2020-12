L’essere stato molto vicino all’Inter in passato, lo sfogo per la situazione al Barcellona e la nostalgia dell’Italia. Tre indizi fanno una prova per i betting analyst che hanno prontamente aperto una scommessa sul futuro di Miralem Pjanic entro febbraio 2021. Il malcontento del centrocampista bosniaco, che potrebbe essere in rotta con il tecnico Ronald Koeman considerati i pochi minuti giocati in questa stagione, apre uno scenario ai bookmaker. L’ex di Roma e Juventus potrebbe tornare a calcare i campi della Serie A, sponda Inter. Tale eventualità, riporta Agipronews, è offerta a 6,00.