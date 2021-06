Si perché per un motivo o per l’altro la squadra neo campione d’Italia sta sostituendo i pezzi, c’è da capire se questi “cambi” si stiano facendo per ricostruire da capo o per un semplice e innovativo restyling. Il cambio di fine stagione sembra essere però deciso e ben avviato.la truppa mentre ancora stava alzando la coppa tricolore,momentaneamente in difficoltà.Conte e Hakimi sono stati in questa stagione due delle colonne portanti della squadra che ha trionfato in campionato. Il primo ha costruito una macchina da guerra, il secondo ne ha fatto parte come bomba pronta ad esplodere sulla fascia destra. Perdere due pilastri come questi non è cosa da poco e,Ma la rivoluzione Inter è in atto e non finirà, purtroppo, con queste due eccellenti partenze.Si parla molto anche della possibile cessione di(procuratore anche di Hakimi). Parliamoci chiaro, anche se non fossimo stati in emergenza covidChiaro è che se Zhang dovesse ricevere un’offerta così alta anche per Lautaro tutto sarebbe messo in discussione. Situazione, quella nerazzurra, insolita per una squadra campione d’Italia, ma non è strano però che davanti a certe cifre sia d’obbligo sedersi al tavolo a trattare. Ormai funziona così, almeno da noi in Italia, ogni giocatore ha un prezzo, tutti (forse tranne Lukaku) sono cedibili di fronte alla giusta offerta.Il capitolo centrocampo è quello evidentemente più spinoso. Ragionando a bocce ferme i mediani sarebbero stati tutti confermati, il restyling non era affar loro.Ovviamente la cosa importante è che Chris stia bene e per fortuna così è, ma a livello tecnico ora l’Inter ha il dovere e l’obbligo di ragionare sul futuro. Barella, Brozovic e Eriksen avevano trovato un grande affiatamento che in campo spostava gli equilibri della squadra. Senza Christian (anche se un lumicino di speranza dobbiamo continuare ad averlo) andrà tutto “rimescolato” e ripensato.Siamo a metà giugno e, dando per scontata la cessione di Hakimi, abbiamo perso già tre pezzi del vecchio bellissimo puzzle. Quando si discute di calcio in televisione, come al bar o in spiaggia, quasi tutti concordano che. Ecco l’Inter sta cambiando pelle proprio lì per volontà, necessità o sfortuna.. Lavori in corso che troverannoSarà un’estate complicata per i dirigenti nerazzurri che non hanno mai nascosto la volontà diche ormai era riuscito ad imporsi in campo come nei nostri cuori.L’Inter si sta trasformando e il consiglio che ora mi sento di dare è di lasciar andare e voltare pagina.