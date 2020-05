E se Mauro Icardi finisse in Premier League? Come scrive il Sun, il Chelsea sta pensando all’attaccante di proprietà dell’Inter, in prestito al Paris Sain-Germain. I Blues sono pronti a inserire nella trattativa coi nerazzurri diverse pedine, gradite a Conte: uno tra Emerson Palmieri e Marcos Alonso e Andreas Christensen, tutti allenato dal manager italiano a Londra.