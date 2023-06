Dopo una sola, deludente, annata al, il centrale senegalese è di nuovo sul mercato. Complice il via vai a Stamford Bridge e il sovraffollamento nel reparto arretrato, i Blues hanno aperto alladell’ex- I primi approcci non hanno tardato ad arrivare e, nel suo blitz londinese,Un, ben lontano dalla volontà, per ora ferrea, di cedere il giocatore da parte del club inglese. Ecco perché la prima proposta nerazzurra è stata rispedita al mittente. Ma c’è tempo e le parti si risentiranno visto i- Tempo c’è, si diceva, come anche la volontà delCi sono però anche altre sirene, e sono allettanti. Il super agente Falisi è messo in moto e dovrebbe portare a Londra in questi giorni offerte. Su Kalidou c’è il potenteche si è messo in testa di fare la spesa al Chelsea: prima, poie quindi anche, portiere che ha dalla sua anche richieste in Francia.L’arrivo di KK avrebbe tutti i crismi di un’operazione da Inter di questi tempi:Già lo scorso gennaio i nerazzurri avevano fatto qualche tentativo per strapparlo alla concorrenza in pieno marasma. Ora che lo slovacco se n’è andato, e bisognerà sostituirlo a dovere, non deve stupire il nuovo tentativo.Il nodo principale èdel giocatore, comprato un anno fa pere che nel tornare non beneficerebbe del decreto crescita. Serve insomma venirsi incontro: o Koulibaly rinuncia a qualcosa o lo stesso Chelsea contribuisce al pagamento del salario. I giochi sono iniziati.