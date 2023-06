"Maledetto Z...." o meglio "Jebeni Z..." in croato. Ivan Perisic ha prima commentato così e poi rimosso il commento sotto l'ultima foto pubblicata sui social da Marcelo Brozovic, che, nei giorni della possibile cessione all'Al Nassr ha ribadito il suo interismo.



E per i tifosi dell'Inter che hanno avuto modo di vedere e sottolineare l'intervento dell'esterno del Tottenham quella "Z..." era un riferimento chiaro a Steve Zhang, presidente nerazzurro che di anno in anno sta smantellando la squadra e che proprio con Perisic non era riuscito a trovare una quadra sul rinnovo spingendolo all'addio verso Londra.