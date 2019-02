"Icardi non era riconosciuto come un leader". Oggi il Corriere della Sera rivela come Mauro Icardi abbia perso la fascia di capitano dell'Inter anche per una questione caratteriale: "Non si comportava come tale, non ha mai avuto la statura di grandi del passato come Facchetti, Picchi, Mazzola, Bergomi, Zanetti, per citarne alcuni. Soprattutto pensate che non ha trovato il coraggio di parlare apertamente allo spogliatoio e prendere le distanze dalle uscite fuori luogo della moglie che ha attaccato via via tutti, fino a puntare Perisic direttamente".