Roberto Martinez, ct del Belgio, ha parlato in conferenza stampa del possibile utilizzo di Romelu Lukaku, attaccante dell'Inter, nelle partite con San Marino e Kazakistan: "Se si eccettuano Leander Dendoncker e Simon Mignolet, tutti i giocatori sono disponibili. Dobbiamo prestare attenzione a quattro giocatori che sono tornati da un infortunio nelle ultime settimane: Thorgan Hazard, Timothy Castagne, Thomas Meunier e Romelu Lukaku. Se Romelu è in forma, giocherà domani con San Marino e non in Kazakistan".