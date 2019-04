L'Inter ha vinto senza troppe difficoltà a Genova e il Corriere dello Sport spiega come, già alla fine del primo tempo, il dato sul possesso palla fosse un indicativo.



"Il Grifone non ha giocato con la grinta e l’intensità dei giorni migliori: il 4-4-2 scelto all’inizio ha dato compattezza in fase di non possesso, ma ha tolto pericolosità visto che sulle fasce Lerager e Sturaro non hanno mai spinto, mentre la manovra non è mai stata in grado di mettere in movimento Kouame e il rientrante Sanabria. Il pallone lo hanno sempre avuto i nerazzurri e il dato del possesso al 45’ (76%) ha evidenziato tutte le difficoltà dei padroni di casa a interrompere una circolazione della sfera che per Spalletti magari non è stata rapidissima, ma che ha comunque permesso di tenere gli avversari lontani dalla propria area”.