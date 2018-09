Senza un vero play in mezzo al campo, Luciano Spalletti è costretto a trovare nuove alternative per rendere l'Inter ugualmente temibile. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come i nerazzurri puntino molto su muscoli e carattere.



“Il dilemma dell’estate sta trovando una risposta. Come sopperire all’assenza di un vero playmaker in mezzo al campo? Semplice: con muscoli, centimetri e carattere. Era quello che voleva Spalletti, fin dall’inizio della sua avventura nerazzurra. Poi la possibilità di arrivare a un top come Modric aveva rimesso tutto in discussione: per il miglior centrocampista del mondo era giusto rivedere i piani. Ma una volta sfumato si è tornati in fretta al piano originario, in realtà mai abbandonato. E non è un caso se il colpo del mercato sia stato Nainggolan, per distacco il giocatore più spallettiano di tutta la Serie A. Ed è lì che è cambiata la strategia dell’Inter per la stagione del rilancio, quella che ha riportato i nerazzurri in Champions, «a riveder le stelle». È diventata un’Inter Ninja, che va all’assalto con la forza dei muscoli più che con le geometrie. Che va ancora a strappi, prendendosi pause pericolose, ma che ha imparato a rimanere in partita fino alla fine. Con la testa giusta e la convinzione di una vera big”.