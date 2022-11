Robin Gosens può lasciare l'Inter a gennaio e tornare in Germania. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, l'Inter intanto si sta guardando intorno per il sostituto e le piste più calde portano in Spagna: il primo nome sul taccuino di Marotta e Ausilio è quello di Alfonso Pedraza, ma la richiesta del Villarreal è alta (20 milioni) e al momento non c’è apertura al prestito con diritto, che resta la formula preferita dall’Inter, nonché quella che accetterebbe il Valencia per Jesus Vazquez, 19enne di ottime prospettive protagonisti la stagione scorsa ma in difficoltà con Gattuso. Oggi c’è lui in pole, ma tutto dipende da Gosens.