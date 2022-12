L’asso dell’Inter ha giocato poco e, quando l’ha fatto nella decisiva sfida alla Croazia, è parso. La salute del belga preoccupa e non poco i tifosi interisti che lo hanno visto spesso out in questa prima parte di stagione.- Proprio delle sue condizioni ha parlato Lievenche, ai connazionali di Sporza, ha raccontato di. C’era infatti una sorta di patto con lui, un piano che prevedevadopo aver giocato solo 30’ in totale a ottobre con la maglia dell’Inter contro Viktoria Plzen e Sampdoria. "Il Ct Martinez è uno che ascolta lo staff medico e col quale discute di tutto. Nel caso di Lukaku, ha avuto un peso anche il fatto che, per esempio, non giocasse da mesi.quindi bisognava fare una scelta: lasciarlo partire titolare o meno. Fargli giocare 45 minuti o 60 minuti, ma non di più", ha rivelato. Ecco perché Lukaku è entrato solo a inizio ripresa nella sfida da dentro e fuori contro la nazionale di- Già a settembre, Lukaku aveva deciso di far visita a Maesschalck, ilcome è soprannominato, per provare un rientro veloce, vanificato dalla ricaduta di qualche settimana dopo.