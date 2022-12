Rilanciarsi dopo il fallimento.è tornato agli ordini diper ripartire dopo la negativa parentesi al Mondiale in Qatar (in cui ha giocato solo 53 minuti).L’attaccante belga sa già che i prossimi mesi segneranno, inevitabilmente, le ipotesi di un suo futuro nerazzurro anche per la prossima stagione.Lukaku si era allenato l’ultima volta con l’Inter circa un mese e mezzo fa.La nuova stagione è stata fin qui da dimenticare ma il belga, che ora va recuperato in toto - dal punto di vista fisico ma anche psicologico - ha definito la tabella di marcia per tornare protagonista.Sullo sfondo c’è il derby in Supercoppa con il, il prossimo 18 gennaio:Big Rom può essere il valore aggiunto dell’Inter che dopo la pausa vuole rimontare in campionato, per la seconda stella. Gol e titoli sono ciò che serve per rivitalizzare l’esperienza in nerazzurro e guadagnarsi la fiducia della società per la conferma del prestito.L’Inter ha infatti messo nel mirino, individuato come l’uomo giusto e su cui costruire l’attacco del futuro.ha portato avanti i discorsi e in viale della Liberazione sono convinti che l’operazione possa procedere bene.Lo status di calciatore in scadenza di contratto rende Thuram un calciatore con tante richieste, anche dall'estero. Dopo i Mondiali, i dialoghi si sposteranno a Milano e l’Inter cercherà l’assalto decisivo.