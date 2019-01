Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, la trattativa tra l'Inter e il Flamengo per il passaggio di Gabigol entra nel vivo. Il club brasiliano è pronto ad accogliere l'attaccante per un anno e accollarsi quasi tutto l'ingaggio di tre milioni; inoltre, il calciatore sarà liberato in estate in caso di proposta d'acquisto del cartellino.