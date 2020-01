L'Inter non ha alcuna fretta, aspetta l'offerta giusta per cedere Gabigol. Il Flamengo vorrebbe trattenere Barbosa in Brasile dove il classe '96 sembra essere esploso definitivamente ma le richieste dei neroazzurri stanno facendo riflettere la dirigenza brasiliana. Ecco che, secondo Sky, il West Ham starebbe fiutando l'affare e avrebbe già presentato a Marotta & co una prima offerta da 20 milioni di euro.