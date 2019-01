Non tutta l'Inter, ma anche soltanto una piccola parte. Il fondo di Hong Kong che, come riportato da Il Messaggero, ha presentato alla famiglia Zhang una proposta per l'acquisto del club nerazzurro è interessato anche soltanto all'acquisizione del 31% di quote societarie nelle mani di Erick Thohir.



Secondo la Gazzetta dello Sport il fondo di Hong Kong ha mostrato ad ottobre l'interesse anche soltanto per la quota di minoranza di proprietà del tycoon indonesiano e la situazione è in costante evoluzione con Thohir che ha fatto valutare le sue azioni per quantificare al meglio il valore della possibile cessione finale.