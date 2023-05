Dentro o fuori, per questa stagione e per la prossima. Simone Inzaghi si gioca una grossa fetta del proprio futuro e con lui anche Francesco Acerbi che all'allenatore è legatissimo ("non sarei qui se non fosse per merito di Inzaghi" ha detto in conferenza stampa) e per cui l'Inter vanta un diritto di riscatto da 4 milioni di euro che deve ancora essere esercitato.