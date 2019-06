Nella lunga lista di nomi di cui da settimane stanno discutendo Inter e Genoa nel loro consolidato asse di mercato spunta ora anche quello di Andrew Gravillon, giovane difensore di proprietà nerazzurra.



L'interesse del Grifone per il centrale ventunenne nativo della Guadalupa non è in realtà del tutto nuovo. Già nella passata stagione infatti i liguri provarono ad aggiudicarsene le prestazioni. Alla fine però Gravillon passò in prestito al Pescara, dove si è reso protagonista di una buona stagione in Serie B. Ora per lui è giunto il momento del grande salto, opportunità che il Genoa sarebbe disposto ad offrirgli versando nelle casse interiste circa 10 milioni di euro.



Dell'eventuale trattativa ne hanno discusso ieri a Milano il neo-direttore sportivo rossoblù Stefano Capozucca e i dirigenti della Beneamata. Il vero ostacolo al buon esito della stessa è però rappresentato dalla forte concorrenza del Parma che da diverse settimane monitora con molta attenzione la situazione di Gravillon