Andreas Brehme, campione del mondo con la Germania, ex terzino mancino dell'Inter, parla a FcInternews.it del caso Mauro Icardi: "Adesso che casino con Icardi. Io non capisco Mauro. Lui è un grandissimo giocatore e un fortissimo attaccante. Una persona forte. Parliamo di un giovanotto di 26 anni. Non ho capito perché debba a tutti i costi pretendere la fascia. Anzi, forse per lui può essere meglio non essere il Capitano della squadra, può diventare un vantaggio a suo favore. Se Spalletti e la società hanno preso questa decisione, Icardi può avere la testa più libera. Qui in Germania tutti ridono della situazione. Scrivono in toni negativi dei nerazzurri. E del fatto che tutto sembra essere stato scatenato da una donna, da Wanda Nara, moglie e agente dell’argentino".