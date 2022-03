Tutto in una notte. In palio i quarti di finale di Champions League e un bel tesoretto da investire sul mercato. L'Inter ad Anfield deve scrivere la storia, ribaltare il 2-0 del Meazza è un'impresa, ma nella sfida di andata ha dimostrato di avere le armi per fare male al Liverpool. Inzaghi ci crede, vuole andare avanti, vuole regalare al club prestigio e denaro, che può essere utilizzato per rinforzare la squadra. Secondo Calcio e Finanza - infatti - il passaggio del turno porterebbe i ricavi di Coppa dei nerazzurri a una cifra minima di 75,41 milioni di euro. Il club nerazzurro ha già messo in cassa 15,64 milioni per il bonus partecipazione e i 15,9 milioni di ranking decennale/storico. Cifre alle quali si sommano i bonus per i risultati nella fase a gironi (9,97 milioni di euro, considerando anche le quote redistribuite per i pareggi), e il premio per la conquista degli ottavi di finale, pari a 9,6 milioni di euro.



MARKET POOL - A ciò si deve aggiungere la questione del market pool, la cui somma potrà essere definita con certezza solamente al momento dell’uscita di tutte le italiane. Una parte viene, infatti, distribuita in base al numero di gare disputato nella competizione e, immaginando un approdo ai quarti di finale, la quota minima incassata sarebbe pari a 13,7 milioni di euro, oltre al bonus di 10,6 milioni di euro.