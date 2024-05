Inter, il messaggio di addio di Sanchez: "Grazie a tutti" FOTO

Getty

dirà addio all'Inter al termine di questa stagione. Il suo contratto con il club nerazzurro è in scadenza al 30 giugno e non sarà rinnovato chiudendo così la sua seconda avventura in maglia interista.Fra il 2019 e il 2024, esclusa la parentesi dell'annata al Marsiglia, a Milanofra cui quella vinta con il suo gol segnato al 120esimo minuto durante i supplementari contro la Juventus.rispetto alle polemiche passate e ai messaggi social lanciati fin dall'epoca della gestione Conte,e chiudere la sua avventura a Milano. Un post pubblicato su Instagram con un carosello di foto dei suoi momenti più importanti corredato dalla scritta "