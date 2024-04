Inter: via Sanchez e Sensi, c'è un taglio ai costi

i. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, entrambi non rinnoveranno il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Il cileno, tornato la scorsa estate a Milano dopo l'esperienza in Francia al Marsiglia, ha realizzato 4 gol e 4 assist in 30 partite stagionali, considerando il campionato e le coppe,, con 4 presenze e 65' minuti giocati. Nel 2024 non si è mai visto, l'ultima apparizione risale al 20 dicembre, 37' nel ko in Coppa Italia contro il Bologna.

L'Inter dal prossimo anno nSanchez guadagna infatti 2,5 milioni di euro netti, ovvero 4,63 lordi, mentre Sensi ha uno stipendio di 2 milioni di euro netti, al lordo 3,7. Per Inzaghi sono due pedine sacrificabili: Sensi, a livello numerico, è stato sostituito da Zielinski, Taremi prenderà il posto di Sanchez. Entrambi arriveranno a parametro zero.