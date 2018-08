Nessuna novità di mercato relativa ad Antonio Candreva, ieri entrato nel finale di gara assieme a Joao Mario: una mossa che evidenzia come l'esterno sia attualmente ai margini delle idee di Spalletti. Come spiega il Corriere dello Sport, il Monaco non ha ancora trovato un sostituto di Keita e siccome il mercato francese chiuderà il 31, le porte della formazione di Jardim per l’ex laziale rimarranno aperte anche dopo venerdì, l’ultimo giorno della campagna trasferimenti italiana.