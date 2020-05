Come spiega il Mundo Deportivo, l'ex Inter Rafinha a fine stagione lascerà il Celta Vigo dove era in prestito e ha pattuito col Barça una cifra da 16 milioni per la sua cessione. L'agente lo sta proponendo anche in Italia: tra i club coinvolti anche il Milan che può ragionare sull'ex nerazzurro per il centrocampo 2020/2021.