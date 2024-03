Inter, il Napoli preoccupa. La Champions ha prosciugato testa e gambe ma Inzaghi chiede uno sforzo

Pasquale Guarro

Ripartire immediatamente con l’obiettivo di mettersi alle spalle l’amarezza scaturita dall’eliminazione in Champions e per assicurarsi lo scudetto con l’ultimo scatto. L’Inter è attesa domani sera al big match contro il Napoli, una partita che rischia di diventare parecchio scivolosa per gli uomini di Simone Inzaghi, tanto che la Curva, che ha già annusato l’elevato rischio, ha chiamato in raccolta i tifosi nerazzurri: tutti ad attendere l’arrivo dell’autobus della squadra allo stadio, un modo per far capire ai calciatori che adesso la testa deve essere tutta sul campionato e sulla seconda stella, ma anche che l’amarezza per l’eliminazione non deve cancellare quanto di bello fatto finora da questo gruppo, che per larghi tratti della stagione ha giocato un calcio spettacolare e coinvolgente. La Nord proverà quindi a preparare il terreno, ma ad Appiano resta comunque un pizzico di preoccupazione che va al di là dell’aspetto mentale e ambientale.



SQUADRA SULLE GAMBE - I 120 minuti giocati nella bolgia di Madrid hanno pesato tantissimo nelle gambe della squadra e la successiva eliminazione ha fatto il resto azzerando anche le energie mentali. Chi ieri ha lavorato con la squadra ha visto un gruppo abbastanza scarico (Pavard tra quelli più provati, arriva da un periodo di flessione) e il rischio di non arrivare pronti alla gara di domenica sera contro il Napoli è elevato. Ecco perché un pizzico di preoccupazione è giustificata, ma adesso starà a Inzaghi e al suo staff capire in quale modo gestire al meglio le risorse a loro disposizione. Questo pomeriggio la rifinitura è prevista tra le 16 e le 16.30, Carlos Augusto ed Arnautovic si alleneranno ancora a parte, quindi neanche il brasiliano sarà a disposizione per il Napoli.



CAMBI DI FORMAZIONE - Inzaghi chiede ai suoi l’ultimo sforzo prima della pausa, il tecnico nerazzurro sa che la partita di domani, per stanchezza e scorie post Madrid, rischia di essere la più complessa dell’anno. La testa dovrà imporsi sulle gambe ma l’esercizio non è banale. Rispetto al Metropolitano ci sarà qualche novità: in mezzo al campo è annunciato Frattesi al posto di Mkhitaryan, mentre al centro della difesa dovrebbe tornare Acerbi. Attenzione anche a Bisseck, il tedesco potrebbe far rifiatare Pavard, ma da quella parte c’è Kvara… L’Inter è stanca ma all’orizzonte c’è una seconda stella che richiede qualche straordinario.