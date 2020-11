Antonio Conte non sembra più quello di dodici mesi fa, è quello che scrive la Gazzetta dello Sport parlando di Inter. la "Rosea”, spiega come tra il tecnico salentino e da dirigenza ci sia un patto di non belligeranza.



“E’ come se, dopo la famosa resa dei conti del 25 agosto, Conte si fosse imposto un nuovo aziendalismo pubblico, in cambio dell’appoggio dei dirigenti che evitano proclami di gloria. Ma questo nuovo Conte anestetizzato fa bene alla squadra? Non c’è il rischio che, a forza di ripetere «è solo questione di dettagli, siamo i migliori», poi la squadra ci creda e vada avanti a ripetere gli stessi errori?”.