Inter, il pagellone Scudetto: Calha messia dalle ostili terre, Lautaro capitano nato, Dimarco senza limiti

. Una cavalcata magnifica per gli uomini di Simone, che hanno conquistato la matematica con ben cinque turni di anticipo e proprio con la vittoria contro i rivali del Milan nel derby della 33esima giornata. Una stagione partita con mille dubbi, spazzati tutti via con il passare delle settimane.La festa nerazzurra (quella vera sarà posticipata per via del maltempo che ha colpito Milano e non solo) ci dà modo di stilare il nostro: da Lautaro al tecnico Inzaghi, da Thuram a Sommer, da Pavard a Dimarco. Non senza qualche neo qua e là, che non guasterà mai il ricordo dell'annata della seconda stella.

