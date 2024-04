Moratti: 'Inter, lo Scudetto col Milan sarebbe uno sfizio. Zhang costretto a stare in Cina...'

Alla viglia del derby della Madonnina contro il Milan, l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti è intervenuto ai microfoni di Radio 24, nel corso della trasmissione 'Tutti Convocati', per parlare della stracittadina di domani sera, che potrebbe regalare lo scudetto numero 20 e la seconda stella alla Beneamata.

"C'è entusiasmo perché comunque siamo ad un passo da un risultato meraviglioso come la seconda stella e in più c'è questo derby contro il Milan dal sapore particolare. Vincerla contro i rossoneri sarebbe uno sfizio. Questa Inter è vista più come una squadra, però se devo fare dei nomi dico Barella, che è un giocatore eccezionale e poi abbiamo Dimarco, che è un orgoglio per gli interisti che sia diventato così forte. E poi Lautaro, che è un grandissimo giocatore"

ZHANG - "Resta? Bene. Non sai mai il nuovo come sia e Zhang mi sembra che abbia portato a casa un sacco di ottimi risultati. Poi che sia costretto a stare in Cina, non è colpa sua"

INZAGHI - "È fantastico per come tiene il gruppo, per come sia riuscito a creare una squadra. Se sarei andato d'accordo con Simone? Penso di sì, sono andato d'accordo con quasi tutti gli allenatori. Inzaghi è molto serio e corretto, avrei avuto un buon rapporto"

MAROTTA - "Mi son trovato così bene con Branca che non faccio confronti, ma mi sarei trovato bene con uno come Marotta, che è gentilissimo e abilissimo. Come festeggerei? Se dovessimo vincere lo Scudetto domani sera metterò fuori la bandiera fuori casa (ride, ndr)"