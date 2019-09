L'Inter ha chiuso il mercato abbracciando Alexis Sanchez, pronto a giocare in coppia col suo amico Romelu Lukaku. Prima dei big davanti, però, Marotta e Conte hanno messo a posto il centrocampo: Stefano Sensi dal Sassuolo e Niccolò Barella dal Cagliari, azzurri di Mancini, sono stati presi con largo anticipo rispetto ai due davanti, per studiare al meglio le richieste di Conte. Eppure, nella testa dell'amministratore delegato nerazzurro c'è sempre il nome di un altro centrocampista: Sergej Milinkovic-Savic.



MONITORATO - Come scrive Tuttosport, a prescindere da quello che succederà in questa stagione, la società vuole regalare a Conte, la prossima estate, un giocatore di livello europeo. Piace Eriksen del Tottenham, in scadenza di contratto e corteggiato da mezza Europa, ma soprattutto piace il Sergente della Lazio. La situazione verrà costantemente monitorata, con Marotta che voleva il serbo già alla Juventus e che ha preso informazioni nell'ultima estate. Ora continuerà a seguirlo per la sua Inter, pronto a provarci nelle prossime sessioni di mercato.