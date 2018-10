Mauro Icardi e Lautaro Martinez: "Che rabbia non vederli giocare assieme!". Un pensiero che è passato e passa per la mente di molti tifosi dell'Inter, come lasciato intendere di recente anche dall'ex presidente Massimo Moratti, un concetto che viene ribadito anche da chi è interessato da vicino alle vicende dei due nerazzurri, soprattutto dell'ex Racing. Intervenuto a 'Esto es Racing' sulla radio argentina AM770, il padre di Lautaro Martinez, Mario, ha parlato dell'ultimo gol realizzato in nazionale in amichevole e dell'ambientamento in Italia: "Era qualcosa che cercava da tempo e speriamo che questa convocazione possa fargli bene, il gol in apertura del match lo ha caricato molto e ha sfruttato bene le poche occasioni avute. L'ambientamento in Italia è stato semplice, ha sempre avuto accanto Icardi che gli ha dato una grossa mano".



POCO UTILIZZATO - "Pensavo che dopo le amichevoli estive avesse giocato, a volte gli dà un po' fastidio non poterlo fare ma è così. (Lo schema che usa Spalletti, ndr) non permette di giocare con due punte, per questo per Lautaro è complicato giocare con Mauro ma sono giocatori complementari che hanno anche una grande amicizia. C'è un po' di rabbia e impazienza che Lautaro non giochi, ma dobbiamo accettare che il calcio è così e che queste sono le regole del gioco. I commenti della stampa? Se leggiamo quello che dicono, si può dire che Lautaro è sempre stato all'altezza, ha dovuto adattarsi a un recupero fisico rapido perché lì si gioca 2-3 volte a settimana e a un'altra velocità. La mancata convocazione in Russia? Rimane la rabbia, dopo la speranza che si era creata attorno alla sua presenza, ma Sampaoli avrà avuto le sue ragioni per non portarlo con sé".