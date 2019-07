L'Inter non si fermerà a Barella e Sensi, ma prima bisognerà cedere. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come i nerazzurri si concentreranno sull'acquisto di un centrocampista con tanti gol nei piedi, ovviamente con l'ausilio delle telefonate di Antonio Conte.



“Barella sarà il quarto acquisto, dopo quelli di Godin, Sensi e Lazaro. Ma non sarà probabilmente l’ultimo a centrocampo. Ora in quel reparto l’Inter si concentrerà sulle uscite: Joao Mario, Borja Valero e soprattutto Nainggolan, che con Barella condivide il procuratore, Alessandro Beltrami. Il belga, un anno fa fiore all’occhiello della campagna acquisti, partirà presumibilmente in prestito per 9 milioni, ovvero la quota d’ammortamento nel bilancio nerazzurro. E per lui resta in piedi l’ipotesi Cina: non c’è chiusura a priori da parte del centrocampista, che però vuole sentirsi libero di valutare l’offerta economica e anche quella sportiva, alla ricerca di un club che non sia di seconda fascia. Le cessioni aprirebbero lo spazio per il completamento del reparto, con un giocatore che abbia nelle gambe una buona confidenza con il gol. L’opzione Vidal non va dimenticata, ma non è l’unica. Magari serviranno altre telefonate di Conte, le stesse che hanno convinto Barella a dire no alla Roma e a vivere in totale relax gli ultimi giorni di vacanza in Sardegna”.