Per Nainggolan il legame è con Barella. I due hanno lo stesso agente, Beltrami, che ha ritirato la convocazione a Lugano per conto del Ninja. Qualora il mediano della Nazionale dovesse arrivare all’Inter (lui ha già scelto, ma il Cagliari è tentato dall’offerta della Roma), gli Zhang in cambio potrebbero impegnarsi a trasferire Nainggolan e il suo stipendio da 4,5 milioni netti a stagione in Cina, al Jiangsu Suning. Una soluzione che, come scrive il Corriere della Sera, potrebbe piacere al giocatore sempre che non voglia restare in Italia per motivi familiari.