Che la porta della Roma fosse stregata e che la serata potesse non volgere al meglio lo si poteva intuire già quando Lukaku a tu per tu con Mirante ha fallito una comoda occasione da gol. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Là davanti il 9 e il 10 nerazzurro non avevano mai fatto tanta fatica. Lukaku e Lautaro in questi mesi si sono sempre trovati, sono cresciuti, hanno iniziato a segnare a raffica, tutti e due insieme. Stavolta, niente da fare. E col senno del poi l’occasionissima sprecata dal centravanti belga dopo una manciata di minuti può essere interpretata come un presagio di poche fortune. Nelle giornate di gloria quel pallone Romelu - fermo a 11 gol stagionai - l’avrebbe scaraventato in porta, ora la manona di Mirante è più forte di lui”.