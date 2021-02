Alberto Desideri, primo allenatore di Lautaro Martinez, ai tempi del Liniers di Bahia Blanca, racconta le origini del Toro, bomber dell’Inter, a la Gazzetta dello Sport: “Accostato in passato alla Juventus, Harry Kane, sogno di mercato del Manchester United, resterà al Tottenham. Come scrive il Telegraph, le richieste degli Spurs per il proprio capitano, valutato più di 150 milioni di euro, spaventato le pretendenti”.



IL BOCA - “Dopo quattro partite in prima squadra, è arrivato il Racing. Prima si era interessato il Boca Juniors, ma hanno detto di avere tre attaccanti più forti in quella categoria”.



SU AGUERO - “C’è qualcosa di lui, ma a livelli così alti ogni giocatore ha caratteristiche personali difficili da mettere a confronto”.