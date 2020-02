"Lavoriamo nel presente pensando al futuro”, queste le parole di Antonio Conte, tecnico dell’Inter, nel valutare la formazione nerazzurra che ha affrontato l’Udinese. In campo c’erano un classe 2002 (Esposito) e un classe ’99 (Bastoni). Ma in viale della Liberazione non si cullano sugli allori e approcciano al domani anche affacciandosi sul mercato, valutando occasioni che potrebbero rivelarsi favorevoli. Marotta e Ausilio guardano in casa Udinese: De Paul e Musso sono obiettivi concreti ma anche Fofana inizia a raccogliere consensi, perché il prezzo del suo cartellino è tutt’altro che proibitivo e il lavoro con Conte potrebbe finalmente renderlo meno discontinuo.



Il centrocampista ivoriano (ma di passaporto francese) corrisponde al profilo che l’Inter cerca. Giocatore di fisico e di passo, bravo nella conduzione e nel capovolgimento della manovra. Per adesso è solo un’idea, una suggestione, ma dopo la bella prestazione offerta proprio contro l’Inter, Fofana ha indotto i nerazzurri a qualche riflessione. Se il prezzo di De Paul si attesta attorno ai 35 milioni di euro, per Fofana, ad oggi, occorrono tra i 15 e i 20 milioni di euro. L’Inter ci pensa, una suggestione che può concretizzarsi se Conte darà il via libera.