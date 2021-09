L'Inter guarda al futuro e progetta un mercato... differente rispetto al passato. Ragionando in prospettiva, l’idea del club è quella di abbassare sempre di più l’età media della suqadra e, soprattutto, di quella delle seconde linee. È un progetto che non è stato possibile attuare quest'estate, ma che è condiviso con Inzaghi. L'unica eccezione? Dzeko, chiesto per sostituire Lukaku dopo l'addio improvviso del belga.