Inter, un rinnovo tira l'altro: prima Skrinar e poi Dzeko. Domani è in agenda un nuovo vertice con l'agente del difensore slovacco: si lavora per limare i bonus. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro vuole trattare il prolungamento con un altro calciatore in scadenza di contratto a fine stagione: l'attaccante bosniaco ex Roma, che però dovrà accettare di abbassarsi l'ingaggio da 5 a 3 milioni di euro netti all'anno.